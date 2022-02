[올림픽]대한체육회, ISU 회장·기술이사와 면담…판정 문제 제기

"면담 결과, 추후 발표할 예정"

이기흥 대한체육회 회장과 윤홍근 한국선수단장이 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙에서 발생한 판정 논란과 관련해 얀 데이케마 국제빙상경기연맹(ISU) 회장과 이야기를 나눈다. 대한체육회는 9일 오후 3시 중국 베이징 선수촌에서 ISU 측과 온라인 화상회의를 진행한다고 전했다. 면담에는 휴고 헤른호프 ISU 기술이사도 참석한다. 대한체육회 관계자는 "면담 결과를 추후 발표할 예정"이라고 했다.

이 회장과 윤 단장은 이 자리에서 지난 7일 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서 나온 판정 문제를 제기한다. 당시 대표팀은 황대헌(강원도청)과 이준서(한국체대)가 조 1위와 2위로 골인하고도 심판의 석연치 않은 판정으로 페널티를 받아 탈락했다. 실격의 수혜는 중국팀에 돌아갔다. 중국은 결승전에서도 납득하기 어려운 판정으로 금메달(런쯔웨이)과 은메달(리원룽)을 따냈다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr