광양시, 3년 연속 다산안전대상 수상

안전문화운동, 재해예방사업 분야별 평가 최고

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자]광양시가 전라남도 주관 2021년 다산안전대상 평가에서 최우수기관으로 선정되며 3년 연속 다산안전대상을 수상했다고 9일 밝혔다.

‘다산안전대상’은 전라남도가 도민의 안전 실천 의지를 높이고, 안전 중시 문화를 확산시키기 위해 개인과 단체, 시·군 등 부문별 대상으로 도입한 상이다.

시·군 부문은 ▲안전문화운동 실적 ▲안전자치 참여도 ▲재해예방사업 평가 등 재난분야 평가 결과를 종합해 수상기관을 선정한다.

광양시는 평가대상인 안전문화운동과 재해예방사업에서 모두 ‘1위’로 평가받아 안전문화대상 수상기관으로 선정됐으며, 우수기관 표창 및 상사업비 1억 원을 받았다.

특히, 시민 생활 속 안전문화 확산을 위해 아래와 같이 분야별로 다양하고 차별화된 안전문화 운동을 추진해 높은 점수를 받았다.

▲찾아가는 체험형 어린이 안전교육 ▲슬기로운 어린이 생활 재난안전뮤지컬 온라인 공연 ▲어르신 안전교육(남도안전학당)

▲재난에서 살아남기 프로그램 운영 등 전 시민 생애주기별 안전체험교육과 범시민안전운동 추진 ▲민?관?기업 공동협력으로 사각지대 없는 촘촘한 사회안전망 구축등 이다

시는 2015~2021년(7년간) 재해예방사업(국도비 포함)에 1,059억 원을 투입하는 등 안전 인프라 구축으로 행정안전부가 주관하는 재해예방사업 추진실태 평가에서 ‘5년 연속 우수기관’에 선정되는 등 재난 및 안전 분야의 각종 평가에서 괄목할 만큼 우수한 성적을 거뒀다.

정현복 광양시장은 “안전은 행복한 일상의 기본이다”고 강조하며, “코로나19 등 모두가 힘든 상황에서 시민, 민간·사회단체, 관계기관과 공무원 등이 다 함께 노력해 이뤄낸 성과다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr