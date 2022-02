文대통령, OECD 사무총장·베트남 외교장관 접견

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 9일 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장과 타잉 썬 베트남 외교장관을 차례로 접견했다.

이번 접견은 코먼 사무총장과 썬 장관이 외교부 주최로 열린 'OECD 동남아프로그램 각료회의' 참석차 방한한 것을 계기로 마련됐다.

문 대통령은 코먼 사무총장에게 "오늘 오후부터 개최될 제2차 OECD 동남아프로그램 각료회의의 성공적인 개최를 기원한다"며 "한국이 지난 4년간 공동의장국을 맡아 OECD와 동남아 간 협력 강화에 기여할 수 있었던 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

이어 이번 각료회의의 키워드인 '더 스마트하고 환경친화적이며 포용적인 사람중심의 미래'는 그간 아세안과 한국이 협력해 왔던 정신이라고 강조하고 "OECD와 아세안의 협력뿐만 아니라 포스트 코로나 시대의 글로벌 회복 전략에도 꼭 필요한 가치인 만큼 세계가 그 방향으로 나아가도록 OECD가 더 많은 역할을 해 달라"고 당부했다.

문 대통령은 이어 썬 장관과 접견해 "한국은 베트남을 특별한 동반자로 여기며 매우 중시하고 있다"며 "양국 관계는 코로나 때문에 어쩔 수 없이 인적 교류가 위축된 것 외에는 최상의 관계를 유지하고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 "지난해 코로나 상황 속에서도 교역액이 800억 불을 넘어선 것을 기쁘게 생각하며, 2023년까지 1000억 불을 이룬다는 양국의 목표를 반드시 달성할 수 있을 것으로 기대한다"며 "특히 올해는 한-베트남 수교 30주년인 만큼 양국 관계가 한단계 더 도약하는 그런 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr