광주 서구 ‘마을공동체 공모사업’ 참여단체 모집

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 내달 4일까지 주민 스스로 마을문제를 해결하고 마을공동체를 활성화하기 위한 ‘2022년 주민주도의 마을공동체 공모사업’에 참여할 공동체를 모집한다고 9일 밝혔다.

신청 자격은 서구에 주소를 두거나 활동을 하고 있는 5인 이상(이웃만들기, 청년·청소년 동아리의 경우 3인)의 주민 모임 또는 단체로서 마을활동에 관심과 애정이 있으면 누구나 신청 가능하다.

이번 사업은 이웃만들기, 모임형성 동아리, 청년·청소년 동아리, 마을공동체, 아파트공동체 등 총 14개 분야로 4억 1100만원의 예산을 투입해 108개 내외의 마을공동체를 선정한다.

특히 올해는 ‘마을공동체 리부트(reboot)’를 목표로 마을공동체 공모사업 분야를 14개로 확대 운영한다.

서구는 2021 서구마을정책총회 대표의제 사항인 커뮤니티 공간 활용사업과 함께 기후변화대응 실천운동에 관한 내용을 공모사업 전반에 적용해 주민들의 의견이 반영된 마을공동체를 육성한다는 방침이다.

서구 관계자는 “이번 사업을 통해 다양한 주민의 참여를 바탕으로 지역문제를 해결하고, 마을의 특성을 살린 지속가능한 마을공동체를 만들어 가기를 기대한다”고 말했다.

자세한 사항은 서구청 홈페이지 고시공고란을 참고하거나 서구마을공동체종합지원센터로 문의하면 된다.

‘서구마을센터’ 유튜브를 통해서도 공모사업에 대한 안내 동영상을 게시할 예정이다.

