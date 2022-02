엘앤케이바이오메드, 박근주 대표 등 임원진 자사주 매입

[아시아경제 박형수 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 9,470 전일대비 280 등락률 +3.05% 거래량 45,621 전일가 9,190 2022.02.09 11:40 장중(20분지연) 관련기사 강국진 엘앤케이바이오메드 회장, 자사주 매입…'성장 자신'엘앤케이바이오메드 "경영 정상화로 코로나 상황 위기대응 능력 강화할 것"1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다 close 메드는 박근주 대표를 비롯한 주요 임원 6명이 자사주 약 1만2000여주를 장내 매입했다고 9일 공시했다.

앞서 강국진 회장이 지난달 자사주 4만여주를 매입한 것까지 고려하면 임원진의 자사주 규모는 총 5만2000여주에 달한다. 강 회장과 특수 관계인 보유 주식은 200만4376주(14.97%)로 늘었다.

회사 관계자는 "주요 임원진의 ‘회사주식 갖기 운동’은 주가가 저평가됐다는 판단 아래 책임경영 의지를 실천한 것"이라며 "앞으로도 주주친화 정책을 꾸준히 전개함과 동시에 실적 개선을 통해 지속 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.

관계자는 또 "오는 4월부터 미국 현지법인을 통한 공격적인 마케팅으로 기업 가치와 주주가치를 회복할 것"이라고 덧붙였다.

박근주 대표는 신년사에서 ‘필사즉생, 필생즉사(必死則生, 必生則死)’를 내세우며, 창립 14주년인 올해를 흑자전환을 위한 임직원의 결연한 의지를 표명했다.

엘앤케이바이오메드는 경영정상화 원년인 올해 ▲경영관리시스템 개선을 통한 원가절감 시스템 구축 ▲L&K 기술력을 활용한 신제품 개발과 FDA 승인 ▲해외 시장 확대로 매출 및 영업이익 극대화라는 기업경영 목표를 실현하기 위해 기업 체질개선 작업을 진행하고 있다.

