주유소에서 만든 '친환경전기' 충전…SK, 韓1호 슈퍼스테이션 개소

9일 서울 금천구 SK 박미주유소

에너지 슈퍼스테이션 개소식



규제샌드박스 실증특례 승인 사례



주유소 분산전원으로 만든

친환경전기로 전기차 충전



SK "슈퍼스테이션 전국 확대"

[아시아경제 문채석 기자] 주유소에서 태양광, 연료전지 등 신·재생에너지로 만든 깨끗한 전기로 전기차를 충전할 수 있게 됐다.

SK에너지는 9일 오후 서울시 금천구 SK 박미주유소에서 1호 '에너지 슈퍼스테이션' 개소식을 개최한다고 밝혔다. 행사엔 박기영 산업통상자원부 2차관, 유연식 서울시 기후환경본부장, 오종훈 SK에너지 플랫폼&마케팅 사내독립기업(P&M CIC) 대표, 정동채 대한석유협회장 등이 참석했다.

이번 사업은 산업부 분산에너지 활성화 추진 전략 과제의 일환으로 추진됐다. 산업부(규제샌드박스 제도 운영·정책 지원), 소방청(관련 법령 정비·안전관리), 서울시(에너지 슈퍼스테이션 전환 관련 인허가) 등 정부 부처 및 지방자치단체, SK에너지 간 '민관 협력 모델'이다.

에너지 슈퍼스테이션은 주유소에 태양광, 연료전지 등 분산 전원을 설치해 친환경 전기를 생산, 이를 전기차 충전에 쓰는 사업 모델이다. SK에너지는 지난해 5월 규제샌드박스를 통해 '주유소 연료전지'에 대한 실증특례 승인을 받은 뒤 11월에 착공, 이날 첫 번째 에너지 슈퍼스테이션을 박미주유소에 열게 됐다. SK에코플랜트는 설계·조달·시공(EPC)을 맡아 300㎾급 연료전지를 설치했다.

SK 박미주유소 에너지 슈퍼스테이션은 태양광 20.6㎾, 연료전지 300㎾ 규모의 발전 설비를 통해 친환경 전기를 만들게 된다. SK에너지는 발전사업자의 전기판매업 겸업(발판겸업)을 허용하는 내용의 전기사업법이 정비되면 생산된 전기를 초급속·급속 전기차 충전기 2기(350·100㎾)에 공급할 예정이다. 지금은 발판겸업이 법으로 금지돼 있어 SK에너지가 전기를 만들어도 한국전력에 판 뒤에야 공급할 수 있다.

SK에너지는 안전성 입증, 규제 개선 등이 이뤄지면 사업을 본격 추진해 전국 SK주유소로 에너지 스테이션을 확대할 계획이다. 이렇게 되면 분산발전 활성화를 통해 송배전 손실을 낮추고 도시의 전력 자급율을 높일 수 있게 될 전망이다. 전기차 증가로 전기 수요가 급증하는 상황에서 추가 부지 확보 없이 도심 내 친환경차 충전 인프라를 효율적으로 활용할 수 있다는 장점도 있다. SK에너지 관계자는 "주유소는 에너지 수요가 집중되는 도심에 위치해 있고, 미래 전기·수소차 충전 인프라 설치에 가장 적합한 장소"라며 "차량 충전과 신·재생에너지 발전까지 가능한 에너지 슈퍼스테이션은 탄소중립 실현을 가장 빠르게 이끄는 에너지 전환 모델이 될 것"이라고 설명했다.

박 차관은 "전기를 만들면서 충전서비스를 제공하는 에너지 슈퍼스테이션 설치로 안정적인 전력 공급과 원활한 전기차 확산이란 두 가지 목표를 달성할 수 있다는 점에서 일거 양득"이라고 말했다. 오 대표는 "에너지 슈퍼스테이션은 기존의 전통 에너지 인프라를 친환경 에너지 거점으로 변모시키는 첫 걸음으로, 서울을 시작으로 수도권 및 전국 주유소로 확산할 계획"이라며 "친환경 분산 발전과 친환경차 충전이 가능한 약 3000개의 에너지 슈퍼스테이션을 전국으로 확대·구축해 탄소중립 및 수소 경제 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr