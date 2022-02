정용진 부회장, 쇼트트랙 편파 판정 논란 풍자…"할많하않"

정용진 신세계그룹 부회장이 최근 불거진 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 편파 판정 논란에 대해 풍자했다.

정 부회장은 9일 자신의 SNS(인스타그램)에 황대헌 선수의 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 경기 사진을 게재하면서 "무엇이 문제인가? 앞에 간 거 아니면 종아리로 뒷 선수 팔을 민 거.. #할말하않(할 말이 많지만 하지 않겠다) 이다. JKRMISDGMPS"라고 적었다.

황대헌 선수는 지난 7일 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 경기에서 피니시 라인을 1위로 통과했으나 중국 선수 2명을 추월하는 과정에서 뒤늦게 진로를 변경해 상대를 방해했다는 이유로 실격 처리됐다. 이에 2·3위로 통과한 중국 선수들이 결승에 진출, 이들이 금·은메달을 차지했다.

황대헌, 이준서 선수 등 쇼트트랙 선수들의 무더기 실격에 국내외에선 편파 판정 논란이 거세게 일었다. 대한체육회는 긴급 기자회견을 열고 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 경기 판정에 대해 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제소하기로 하는 등 대응에 나섰다.

