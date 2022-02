현대차, 외부전문가 위원회 구성…연구소 조직문화 개선 '착수'

[아시아경제 유현석 기자] 현대자동차가 외부 전문가로 구성된 위원회를 발족시키면서 조직문화 개선에 나선다.

9일 업계에 따르면 현대차는 지난달 '남양연구소 조직문화개선위원회'(이하 개선위)를 발족시켰다. 개선위는 전날 발족 사실과 구성원의 면면, 향후 활동 방향 등을 소개하는 이메일을 연구소 직원들에게 보냈다.

유성재 중앙대 법학전문대학원 교수가 개선위의 위원장을 맡았다. 또 이정식 전 노사발전재단 사무총장과 예방의학 전문의이자 보건학 박사인 박형욱 단국대 의과대학 교수가 위원을 맡는 등 총 3인으로 구성됐다.

개선위는 이메일을 통해 "중립적인 입장에서 객관적이고 공정하게 업무를 수행해 사실을 있는 그대로 파악하고 2022년 2월24일경까지 남양연구소의 발전을 위한 개선 권고안을 마련할 것"이라고 설명했다.

현대차가 외부 전문가 개선위를 꾸린 것은 2020년 연구소의 디자인센터의 책임연구원이 업무과로 등을 호소하며 극단적 선택을 한 것이 계기가 된 것으로 파악된다.

개선위는 우선 디자인센터 책임연구원의 극단적 선택에 대해 "그 무엇보다 깊은 애도를 표하며 유족들에게도 위로의 뜻을 전한다"고 밝혔다. 이어 "관련자 면담, 익명 설문조사, 심층 인터뷰, 디자인센터 책임연구원 사망 관련 진상 조사 등의 활동을 할 것"이라고 설명했다.

향후 개선위는 익명 설문조사는 전문 설문조사 업체에 의뢰할 예정이다. 남양연구소 임직원의 개인 정보를 배제한 채 휴대전화 번호를 받아서 진행한다. 심층 인터뷰는 개선위가 무작위로 50명을 선정해 진행한다. 철저히 비밀을 유지할 방침이다.

