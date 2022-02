OK저축은행, 비대면 가입하는 'e-국민연금안심통장' 출시

[아시아경제 송승섭 기자]OK저축은행이 비대면으로 가입할 수 있는 국민연금 수급 전용 통장을 출시했다.

9일 금융권에 따르면 OK저축은행이 출시한 ‘OK e-국민연금안심통장’은 ‘OK 국민연금안심통장’의 비대면 상품이다. 저축은행 고객은 영업점에서만 국민연금 수급 통장을 개설할 수 있었지만, 앞으로는 비대면으로 개설할 수 있게 됐다. 비대면으로 국민연금안심통장을 판매하는 건 OK저축은행이 처음이다.

국민연금안심통장은 국민연금법에 따라 국민연금수급권을 보호하는 입출금 상품으로 매월 185만원 이하의 국민연금만 입금된다. 잔액과 관계없이 채권 압류 및 지급 제한이 발생하지 않아 노후 금융자산을 안정적으로 보호할 수 있는 장점이 있다.

OK저축은행은 비대면 계좌 출시를 기념해 선착순 1000좌 한정으로 기본금리 연 2.0%에 오픈뱅킹 등록 시 우대금리 0.2%포인트를 더해 최고 연 2.2%의 금리 혜택을 제공한다. 가입대상은 국민연금법에 따른 국민연금수급자다.

OK저축은행 관계자는“디지털 금융 시대를 맞이해 국민연금 수급자들도 편리하게 국민연급안심통장에 가입할 수 있도록 가입 채널을 비대면으로 확대했다”고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr