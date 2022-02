패시브 자금 유입되는 LG엔솔, 외국계는 ‘매도’ 리포트

CLSA '매도' 의견에

장중 4.8% 하락

[아시아경제 이민지 기자] 패시브 자금 유입 기대감에 반등세를 보였던 LG에너지솔루션이 장 초반 외국계 증권사의 매도 의견 리포트에 휘청이고 있다.

9일 오전 10시 40분 기준 LG에너지솔루션 주가는 전 거래일 대비 1.29% 하락한 53만5000원을 가리켰다. 장 초반에는 4.8% 하락한 51만6000원까지 밀리기도 했다. LG에너지솔루션은 지난달 27일 상장 이후 44만원까지 떨어진 이후 패시브 자금 유입 기대감에 반등을 보여왔다.

홍콩계 증권사인 CLSA가 매도 리포트를 내놓으면서 주가가 하락한 것으로 분석된다. 이날 CLSA는 LG에너지솔루션에 대해 투자의견을 매도로 바꾸고 목표주가는 45만원을 유지했다. 지난해 4분기 반도체 부족 현상으로 부진한 실적을 기록한 데 이어 올해 성장 가이던스가 보수적으로 제시됐다는 판단에서다. 전일 LG에너지솔루션은 4분기 매출액으로 4조4394억원, 영업이익 757억원을 기록했다고 밝혔다.

켄신 CLSA 연구원은 "꾸준한 전기차 배터리 판매에 힘입어 매출은 증가했지만, 원자재 가격 상승과 자동차 칩 부족에 따른 부정적인 영향으로 영업이익률은 예상보다 낮았다"고 분석했다. 이어 "반도체 공급 경색 심각성과 원자재 가격 상승으로 올해 회사는 보수적으로 19조2000억원의 매출액 가이던스를 제시했다"고 덧붙였다.

다만 패시브 자금 유입 기대감이 완전 희석된 것은 아니다. LG에너지솔루션으로 흘러들어올 수 있는 전체 패시브 펀드 자금이 약 2조원에 달할 것으로 예상됨에 따라 단기 상승 재료로 작용할 수 있기 때문이다. LG에너지솔루션은 오는 14일 장 마감 후 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 지수 조기 편입을, 다음달 11일엔 코스피 200지수 조기 편입을 압두고 있다.

켄신 연구원은 "패시브 펀드 자금 유입에 따른 긍정적인 영향은 이어질 것"이라며 "LG에너지솔루션은 전 세계적으로 주요 자동차 회사와 긴밀한 파트너십을 보유한 배터리 제조사이지만 현 주가는 중국 CATL보다는 덜 매력적인 것으로 분석된다"고 평가했다

이민지 기자 ming@asiae.co.kr