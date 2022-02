코로나19 확진자 4만9567명 … 재택치료자 16만8020명(종합)

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 오미크론 변이 대유행 속에 하루 신규 확진자가 5만명에 육박하고 있다.

중앙방역대책본부는 9일 0시 기준으로 확진자가 4만9567명 늘어 누적 확진자 수는 총 113만1248명이라고 밝혔다.

이날 신규 확진자 수는 전날(3만6719명)보다 1만2848명 폭증하면서 5만명에 근접했다. 전파력이 강한 오미크론 변이가 우세종을 넘어 이미 지배종으로 자리 잡으면서 신규 확진자가 급증하고 있는 것으로 풀이된다.

신규 확진자 수는 매주 약 2배씩 증가하는 추세를 보이고 있다. 이날 신규 확진자 수는 1주 전인 지난 2일(2만268명)의 2.4배, 2주 전인 지난달 26일(1만3008명)의 약 3.8배에 달한다. 지난 설 연휴 이동량 및 대면접촉 증가 여파가 본격화하는 동시에 직전 주말 동안 일시적으로 주춤했던 확진자가 주중으로 접어들면서 급격히 증가하는 양상이다.

위중증 환자 수도 증가 조짐을 보이고 있다. 이날 0시 기준 위중증 환자는 285명으로 전날(268명)보다 17명 늘었다. 숫자로는 12일째 200명대를 유지하고 있지만, 지난 4일 257명까지 떨어졌다가 이후 270명 안팎에서 이날 280명대로 올랐다.

코로나19로 인한 사망자는 하루 사이 21명 늘어 총 6943명이 됐다. 누적 치명률은 0.61%다. 전국 코로나19 중증 병상 가동률은 18.5%(2536개 중 470개 사용)로 안정적인 상태를 유지하고 있다.

또 무증상·경증 확진자가 빠른 속도로 늘면서 이날 0시 기준 재택치료 환자 수는 16만8020명으로 전날(15만9169명)보다 8851명 늘었다.

이날 0시 기준 재택치료자의 건강 상태를 관리하는 의료기관은 601곳, 관리 가능한 환자는 총 18만3000명이다. 관리 여력 대비 관리중인 비율은 76.1%다.

