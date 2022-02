[특징주]'물적분할 중단' 소식에… CJ ENM, 6% 강세

[아시아경제 지연진 기자] CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,300 전일대비 12,300 등락률 +9.76% 거래량 183,431 전일가 126,000 2022.02.09 10:08 장중(20분지연) 관련기사 소액주주 반발… CJ ENM 물적분할 잠정 중단[특징주]'CJ ENM 품에 안길까'…SM 관련주 일제히 급등 CJ ENM, 할리우드 스튜디오 '엔데버 콘텐트' 인수 완료 close 이 9일 장초반부터 6% 넘는 급등세를 보이고 있다. 지난해 11월 발표한 콘텐츠 사업부 물적분할 계획을 소액주주 반발로 잠정 중단한다는 소식이 주가를 끌어올린 것으로 보인다.

CJ ENM은 이날 오전 9시25분 기준 전일대비 6.11%(7700원) 오른 13만3700원에 거래되고 있다. 이 회사는 지난해 11일 콘텐츠 사업부를 떼어내 신설법인을 만든다는 계획을 발표한 이후 주가가 급락해 지난달 28일 11만8000원까지 떨어지며 52주 최저가를 갱신했다.

CJ ENM은 제2 스튜디오 드래곤 설립 계획은 계속하고 있지만 물적분할에 대한 주주들의 우려와 급변하는 규제환경 등으로 스튜디오 설립 방안 수정을 결정했다. 주주들의 이익과 CJ콘텐츠 사업 경쟁력 강화 방안을 우선에 두겠다는 입장이다.

현재 CJ ENM은 콘텐츠 제작과 유통을 담당하는 엔터테인먼트 부문과 홈쇼핑 사업을 펼치는 커머스 부문으로 운영되고 있다. CJ ENM 주주들은 이 가운데 콘텐츠 부문이 물적분할로 빠져나갈 경우 기업 경쟁력 약화를 우려했다.

앞서 CJ ENM은 지난해 11월 글로벌 시장을 겨냥한 콘텐츠 제작용 멀티 스튜디오 시스템을 구축하고 지적재산권(IP) 유통 등 수익 사업을 극대화하기 위해 물적분할을 통해 신설법인을 설립하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

