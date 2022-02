SK텔레콤, 작년 영업익 1조3872억…전년보다 11%증가 (1보)

속보[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,300 전일대비 400 등락률 +0.72% 거래량 138,232 전일가 55,900 2022.02.09 10:07 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔 '재생에너지 100%' RE100 전환실적 33%…韓 1위 SKT, 美 조비 에비에이션과 협력, 도심항공교통 시장 선점한다정부, 양자기술에 800억 넘게 투자…통신 3사 기술 경쟁 close 은 연결 기준으로 지난해 영업이익이 1조3872억원을 기록, 전년보다 11.1% 증가했다고 9일 공시했다. 같은기간 매출은 16조7486억원으로 2020년보다 4.1% 늘었다.

2021년 당기순이익은 61.2% 오른 2조4190억원이다.

SK텔레콤은 "SK와이번스 매각 등에 따른 영업외수익 증가로 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익이 증가했다"면서 " 중단 사업 손익 관련 SK하이닉스 지분법 이익도 늘었다"고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr