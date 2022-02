삼성엔지니어링, 러시아서 1.4조원 규모 석유화학 플랜트 수주

‘발틱 에탄크래커 프로젝트’ 참여

러시아 시장 첫 진출…쾌거

[아시아경제 김진호 기자] 삼성엔지니어링이 러시아 시장 첫 진출에 성공했다.

삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 750 등락률 +3.28% 거래량 456,816 전일가 22,850 2022.02.09 10:04 장중(20분지연) 관련기사 삼성엔지니어링, 지난해 영업익 5032억…“올해 예상 영업익 6100억”삼성엔지니어링, 작년 영업익 5033억원…9년만에 최대(종합)‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 전일 중국 국영 건설사 CC7과 러시아 발틱 에탄크래커 프로젝트의 설계 및 조달 업무에 대한 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

원발주처인 러시아 BCC가 CC7과 EPC(설계·조달·시공) 계약을 체결했다. 삼성엔지니어링은 EP(설계 및 조달 업무)를 도급 받아 수행할 예정이다. 계약금액은 약 10억 유로(한화 약 1조3721억원)이며, 2024년까지 계약 업무를 완료할 계획이다.

프로젝트는 러시아 상트페테르부르크에서 남서쪽으로 110km 지점에 위치한 우스트-루가 지역 발틱 콤플렉스에 에탄크래커 2개 유닛을 설치하는 사업이다. 완공되면 연간 280만여t의 에틸렌을 생산하게 된다.

우스트-루가는 핀란드만에 자리잡은 러시아의 주요 항만도시 중 하나로 현재 대규모 투자가 진행 중이며, 러시아 최대 규모의 가스화학 복합단지가 들어설 계획이다.

삼성엔지니어링은 이번 수주로 러시아 시장에 처음 진출하며 해외 시장 다변화 성과를 달성했다. 러시아는 천연가스, 석유 등 세계 최대 규모의 자원 매장량을 보유한 에너지 부국으로, 대형 플랜트 공사를 꾸준히 발주하고 있다.

특히 에틸렌 분야는 삼성엔지니어링의 주력상품 중 하나다. 향후 안정적인 프로젝트 수행과 수익성 확보가 가능할 전망이다.

삼성엔지니어링 관계자는 "사업수행혁신을 바탕으로 한 기술경쟁력과 풍부한 상품 경험이 수주의 발판이 됐다"며 "러시아에서의 첫 프로젝트를 성공적으로 수행해 발주처의 신뢰를 쌓고 향후 사업수행을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr