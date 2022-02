경기도소방, 도민과 공감 확대위해 '119 현장 포커스' 제작한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 '119현장 포커스'를 제작해 매월 두 차례 도민들에게 공개한다.

경기소방본부는 재난 현장활동 등 각종 '소방현장뉴스'와 소방공무원·의용소방대원 등을 소개하는 'HOT 인물 인터뷰', 각 소방서를 자랑하는 '소방서를 찾아서', 둘째가라면 서럽다는 전문가를 소개하는 '전문가 코너' 등 하나의 주제를 선정해 2~3분 분량의 영상 자막뉴스 형태로 '119현장 포커스'를 제작, 도민들에게 공개할 계획이라고 9일 밝혔다.

경기소방본부는 첫 번째 주제로 '제75기 신임소방관을 만나다'를 정했다. 코로나19로 외출과 외박이 전면 제한된 15주간의 교육환경 속에서 도민들에게 봉사하겠다는 신념 하나로 굵은 땀방울을 쏟고 있는 신임 소방공무원들의 생생한 이야기를 담았다.

경기소방본부는 이외에도 한 달에 한번 본부 홈페이지를 통해 방송하던 '소방안전뉴스'를 '소방월간뉴스'로 이름을 바꿔 화재 등 현장활동 실적과 부서별 추진 정책사항, 안전정보 등 좀 더 유익하고 다채로운 내용을 전달할 계획이다.

홍장표 경기소방본부 생활안전담당관은 "도민들께 경기도소방의 활동상과 주요 소방정책 추진사항 등을 알기 쉽고 친숙하게 전달하기 위해 119현장 포커스를 신설하고, 소방월간뉴스를 개편하게 됐다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr