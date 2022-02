파킹클라우드 NHN 등서 1000억 투자 유치…"R&D 지속 투자할 것"

R&D 센터 구축해 개발 인재 영입

공공부문 표준화 플랫폼 개발

전기차 충전 등 인프라 확보 투자

[아시아경제 김보경 기자] 주차관제 플랫폼 아이파킹을 운영하는 '파킹클라우드'가 SK E&S와 NHN으로부터 1000억원 규모의 투자를 유치했다고 9일 밝혔다.

파킹클라우드는 이번 투자금을 활용해 아이파킹 주차장에 적용하는 클라우드 컴퓨팅과 사물인터넷(IoT) 기술 고도화에 필요한 연구개발(R&D) 센터를 구로디지털단지에 마련하고 대규모 개발 인재 영입을 추진한다.

공공 부문에서 고도화된 인공지능(AI) 주차관제 기술을 바탕으로 표준화된 플랫폼을 개발하고 민영 주차장도 충전, 세차, 발렛, 정비, 물류 등 다양한 서비스 제휴와 간편결제를 연계해 부가가치를 높인다는 구상이다.

또한 전기차 충전사업 등 모빌리티 에너지 솔루션 사업을 위한 인프라 확보에도 집중 투자한다. 단순 주정차에만 머물렀던 기존 1세대 주차장을 넘어 모빌리티 허브 역할을 하는 2세대 주차장 사업으로 영역을 넓힌다.

2015년 AI 주차관제를 선보인 파킹클라우드는 123층 롯데월드타워, 101층 해운대엘시티 등 초고층 빌딩과 이마트, 홈플러스, 스타벅스, 여의도IFC, 영등포타임스퀘어 등 전국 4800곳에 아이파킹존을 구축했다.

파킹클라우드 관계자는 "세상의 모든 모빌리티가 주차장으로 모이듯 글로벌 인재들이 아이파킹에서 함께 할 수 있도록 R&D 부문에 지속적인 투자를 하겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr