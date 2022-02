"경기도 왕비" vs "신정아 사건 같다" 추경 심사서 '후보 부인' 두고 다툰 여야

배우자 관련 의혹부터 후보 자질 논란까지 언급

김부겸 국무총리 "정부가 개입할 수 있는 사안 아냐" 선 그어

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당과 국민의힘이 8일 추가경정예산안심사를 위해 열린 국회 예산결산특별위원회에서 충돌했다. 국가 예산 문제가 아닌 양당 대선 후보의 배우자 논란을 두고 설전을 벌인 것이다.

첫 포문을 연 것은 국민의힘이었다. 윤영석 국민의힘 의원은 이날 김부겸 국무총리를 상대로 "이재명 후보와 배우자 김혜경씨가 경기도의 왕과 왕비로 군림한 것 아닌가 하는 생각마저 든다"라며 "엄단해야 한다"라고 주장했다. 최근 김씨를 중심으로 불거진 이른바 '과잉 의전 논란'을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

같은 당 최형두 의원 또한 "(김씨는) 코로나19 여파로 모든 국민이 긴축하고 있는데 어느 지자체에서는 업무 카드를 사적으로 유용했다"라고 꼬집었다.

이에 대해 김 총리는 "대선 후보와 그 가족에 대한 이야기이기 때문에 현재 정부에서 뭐라고 말씀드리기는 적절치 않은 것 같다"라고 선을 그었다.

그러나 야당 의원들은 물러서지 않았다. 이종성 국민의힘 의원은 김씨가 비서를 통해 의약품을 대리 처방받았다는 의혹에 대해 언급하며 "후보가 됐든 민간이 됐든 자신이 사용할 약을 다른 사람의 처방을 통해 확보한다는 것 자체가 의료법 위반"이라며 당장 행정감사에 착수해야 한다고 촉구했다.

김 총리는 "대선 후보자 가족에 관한 것들을 지금 정부가 어떻게 이 시점에서 개입하나"라고 목소리를 높였다.

야당과 김 총리 사이의 설전이 커지는 가운데, 민주당 의원들은 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희씨의 '허위 이력 논란'으로 응수했다.

유정주 민주당 의원은 김 총리를 상대로 김씨의 허위 학력 및 경력 의혹 등을 열거하면서 "이런 일은 또 하나의 '신정아 사건'을 연상케 한다"며 "리플리 증후군이라고 불러도 무색하지 않다"라고 강하게 질타했다.

그러면서 "사람에 따라 바뀌는 비정상적인 잣대를 두면서 법과 원칙이라는 말을 반복하는 한 야당 대선후보의 의식이 공포스럽기까지 하다"라고 덧붙였다.

같은 당 신현영 의원은 지난 첫 대선 후보 TV 토론회에서 화제가 된 'RE100(재생에너지 100% 전환 캠페인)'을 언급했다. 그는 '보통 사람들이 어쩌면 한 번도 들어보지 못했을 용어가 섞여 있지만, 우리는 기후위기 환경과 코로나19 팬데믹을 겪고 있고 어느새 삶에 중요한 단어가 됐다"라며 "단시간에 요행으로, 또는 벼락치기 속성 과외로 대통령이 된 경우는 알지 못할 것"이라고 지적했다.

TV 토론회에서 이재명 후보가 'RE100을 어떻게 할 것이냐'라고 묻자 "그게 뭐냐"라고 되물은 윤 후보를 겨냥한 발언으로 풀이된다.

이를 두고 신 의원은 "대통령이 역사적 책무를 이루기 위해, 얼마만큼의 경험과 국정에 대한 이해가 필요하다고 보시나"라고 묻자, 김 총리는 재차 "대선에 직접 연관이 될 수 있는 그런 발언이다"라며 답변을 유보했다.

