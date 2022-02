화이자, 올해 사상 최대 매출 전망…코로나 백신·치료제만 65조원 규모

[아시아경제 정현진 기자] 미국 제약사 화이자가 올해 코로나19 백신과 치료제로 540억달러(약 64조7000억원)의 매출을 올릴 것으로 전망했다. 올해 사상 최대 매출을 기록할 것으로 예상되는데 코로나19 관련 매출이 전체의 절반 이상을 차지할 것으로 보인다.

8일(현지시간) CNBC방송 등에 따르면 화이자는 이날 내놓은 올해 실적 전망을 통해 독일 바이오엔테크와 함께 개발한 코로나19 백신의 연간 매출이 320억달러에 이를 것으로 내다봤다. 지난해 말 출시된 먹는 코로나19 치료제 팍스로비드는 올해 220억달러의 매출을 기록할 것으로 회사 측은 추정했다. 분량으로는 올해 최소 1억2000만명분의 팍스로비드를 생산할 것으로 전망했다.

화이자는 올해 전체 매출은 980억~1020억달러, 조정 주당 순이익은 635~655달러로 전망된다고 밝혔다. 이를 감안하면 코로나19 관련 매출이 전체의 절반 이상을 차지할 것이라고 보는 것으로 풀이된다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 "가까운 미래에는 코로나19를 완전히 뿌리뽑을 것 같지 않다"면서도 "우리에게는 지금 백신과 치료제라는 도구가 있다. 이것이 팬데믹(세계적 대유행)을 잘 헤쳐나가는 것은 물론 엔데믹(풍토병)으로 나아가는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다.

화이자는 코로나19 백신 영향으로 지난해 실적이 크게 성장했다. 지난해 연간 매출은 813억달러로 전년대비 두배 가량 확대됐다. 이 중 코로나19 백신 매출은 368억달러로 집계됐다. 연간 순이익도 220억달러로 전년대비 두배 이상 증가한 것으로 나타났다.

다만 시장의 기대치에는 못미치면서 이날 화이자의 주가는 51.70달러로 전일대비 2.84% 하락 마감했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr