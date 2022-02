“직구족 주목하세요” 롯데온 매월 9일 ‘직구 온’ 데이 열어

[아시아경제 전진영 기자] 롯데온이 해외직구 수요 잡기에 나선다.

롯데온은 이번 달부터 매월 9일을 ‘직구온(ON)데이’로 정하고 오는 11일까지 사흘간 해외직구 상품을 할인 판매한다. 행사 기간에는 식품, 뷰티, 명품 등 해외직구 인기 상품을 최대 20% 할인된 가격에 선보이며, 행사 상품 구매 시 무료 배송 서비스를 제공한다.

최근 해외여행이 어려워지고, 해외 직구 상품에 대한 접근성이 높아지며 관련 시장이 큰 폭으로 성장하고 있다. 실제로 통계청의 ‘2021년 온라인 쇼핑 동향’에 따르면 국내 온라인 해외직접 구매액은 전년대비 26.4% 증가하며 5조원을 넘은 것으로 나타났다. 롯데온의 해외직구 상품 매출도 지난 11월 ‘더 블랙 위크’ 행사에서 역대 최고 매출을 달성한 뒤 성장세를 이어가고 있는 가운데 올해 1월 해외직구 매출은 전년 대비 약 5배 증가했다.

상품 종류별로 살펴보면 ‘명품’이 전체 해외직구 매출의 20% 이상을 차지하며 가장 많은 매출을 기록했으며, 수입 분유 인기에 따라 ‘유아동’ 상품이 그 뒤를 이었다. 또한, 태블릿의 인기로 ‘디지털 가전’ 매출이, 비타민과 각종 영양제 등에 대한 관심이 높아지며 ‘건강기능식품’ 매출이 크게 늘었다.

이에 롯데온은 해외직구 고객을 끌어들이고자 ‘직구온데이’ 행사를 새롭게 선보인다. 이번 첫 행사에서는 상품기획자(MD)가 엄선한 총 18가지 인기 상품을 매일 6개씩 할인 판매한다. 9일에는 육아 커뮤니티에서 유명해진 '압타밀 프로푸트라 HMO 세트(800g*6통)'를 최종 혜택가 16만원대에, 명품 비타민으로 불리는 '오쏘몰 이뮨 드링크(30일분*2박스)'를 최종 혜택가 12만원대에 판매하며, 10일에는 '생로랑 체인 크로스백'을 113만원대에, 11일에는 '일리 프란시스 Y3.3 커피머신'을 8만원대에 판매한다.

더불어 해외 직구의 불편함으로 지적되는 배송과 가격 정책 부분도 개선하고자 노력했다. 먼저, 행사 기간 행사장에 노출되는 전 상품에 무료 배송 서비스를 제공하며, 사전에 물량을 확보해 14일 이내에 배송해준다. 또한, 상품 가격을 관부가세가 모두 포함된 금액으로 표기해 가격 외에 별도의 비용 발생 없이 안심하고 구매할 수 있도록 했다.

구건회 롯데온 해외직구셀장은 "최근 다양한 상품과 저렴한 가격 등의 이점으로 해외직구에 대한 관심이 높아지고 있어, 더 많은 고객이 편하고 저렴하게 해외직구를 이용할 수 있도록 이번 정기 할인 행사를 기획했다”며 “앞으로 매월 진행하는 행사에서 상품 수 확대 및 서비스 등을 개선해 더 나은 행사로 거듭날 예정이니 안심하고 롯데온 해외직구를 이용하시길 바란다”고 말했다.

