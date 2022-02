"나만의 기념홀."

골프존이 스크린골프의 재미를 더하는 ‘홀인원 식수’ 아이템을 출시했다. 홀인원 성공 시 이를 기념할 수 있는 소나무(사진), 벚꽃나무, 단풍나무 등 총 3가지다. 골프존 플러스샵에서 구매한 뒤 홀인원을 성공한 홀에 적용하면 된다. 축하 영상 및 메시지는 물론 해당 골프장 홀에 진입한 모든 유저의 티 샷 차례에 홀인원 식수와 기념비가 좌측 티박스에 노출된다.

플러스샵은 골퍼들이 편리하게 원하는 골프 상품을 구매 또는 선물할 수 있도록 골프존이 선보인 모바일 서비스다. 스크린골프 아이템(아이템 볼, 볼꼬리, 코스매니저, 실력 등급별 패키지), 현물 상품(골프가방, 골프볼, 골프화, 골프문화상품권), 모바일 기프티콘(카페, 베이커리, 치킨, 피자, 편의점) 등을 구입 및 선물할 수 있다. 자세한 내용 및 문의는 앱에서 안내한다.