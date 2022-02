세종시, 내년 정부예산 확보 시동 ‘8720억원 목표’

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 8일 시청에서 ‘2023년 정부예산 확보 보고회’를 가졌다. 보고회는 내년도 국비 확보 활동의 본격적인 출발점 성격을 갖는다.

보고회에서 시는 내년 정부예산 확보 목표액과 추진계획을 점검하고 주요 사업예산 확보를 위한 예상 쟁점과 대응방안 등을 논의했다.

우선 시는 행정중심복합도시건설청 예산을 제외한 내년 정부예산 확보 목표액을 8720억원으로 설정했다. 이는 올해 확보한 7927억원보다 10% 증액된 규모다.

목표액 확보를 달성하기 위해 시는 행정수도 완성을 위한 기반조성 등 시정방향을 효과적으로 구현할 수 있는 전략적 신규 사업 발굴에 목표를 두고 핵심 현안사업을 중심으로 선제적 활동을 벌일 복안이다.

보고회에서 발굴한 내년 주요 신규 국비사업은 ▲국립민속박물관의 세종시 이전 ▲충청권 인공지능 메타버스 융합클러스터 구축 ▲세종 C-ITS 구축사업 ▲탄소중립 그린도시 조성 ▲치유농업 복합센터 건립 사업 등이다.

또 세종-안성고속도로 등 대규모 국비가 투입될 국책사업과 지식산업센터 건립, 문화재생사업 등 지역경제 활성화와 문화기반 조성을 위한 현안사업을 지속 추진할 대응방안을 논의했다.

이춘희 세종시장은 “행정수도 완성과 자족도시 실현을 위해 신규 사업을 적극 발굴하고 치밀한 대응전략 수립으로 중앙부처를 설득하는 활동에 전력을 다할 것”이라고 말했다.

한편 이 시장은 이달부터 기획재정부와 중앙부처를 방문하고 지역 국회의원과의 협력을 통해 시정 주요 사업에 대한 지원을 요청할 계획이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr