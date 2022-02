"백화점 선방에도…" 롯데쇼핑, 지난해 영업익 2156억…37.7%↓

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 86,100 전일대비 1,600 등락률 +1.89% 거래량 145,787 전일가 84,500 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 "팬데믹 시대 소비방식 달라졌지만" … 중요한 건 '소비자 신뢰'"미니스톱 품은 롯데" … 세븐일레븐 vs 이마트24 격차 더 벌린다신동빈 회장, "새로운 시장·고객 창출에 투자 집중하라" … '혁신' 강조 close 은 8일 지난해 연결기준 영업이익이 2156억원으로 직전해 대비 37.7% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 15조5811억원으로 3.7% 줄었다. 금융투자업계 추정치(컨센서스) 대비 소폭 낮은 수치다. 순손실은 2868억원으로 적자 폭이 축소됐다.

지난해 4분기 영업이익은 1173억원으로 전년 동기 대비 35.3% 줄었다. 같은 기간 매출액은 3조7919억원으로 4.1% 감소했다.

지난해 4분기 백화점 실적은 선방했다. 전년 동기 기저 효과로 전 상품군에서 고른 매출 성장세를 나타냈다는 설명이다. 매출 8350억원으로 전년 동기 대비 9.4%, 영업이익 2050억원으로 15.7% 늘었다. 이를 포함한 백화점의 지난해 매출은 2조8880억원, 영업이익 3490억원이었다. 직전해 대비 각각 8.8%, 6.4% 증가했다.

다만 롯데마트는 내식 수요 둔화에 따른 기존점 매출 감소로 고전을 면치 못했다. 지난해 4분기 할인점 매출은 1조3350억원으로 5.0% 감소했고 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영 등으로 영업손실은 180억원을 기록했다. e커머스는 지난해 4분기 매출이 280억원으로 8.2% 줄었고 영업손실은 490억원을 기록했다.

