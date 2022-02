동아에스티, 지난해 매출 5901억… 영업이익 54.5%↓

[아시아경제 이춘희 기자] 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 67,300 전일대비 500 등락률 +0.75% 거래량 14,945 전일가 66,800 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 동아에스티, 지난해 매출 5901억 소폭 성장… 영업이익 55% 줄어 (종합)동아에스티, 박재홍 R&D 총괄 사장 영입동아에스티, 건선치료제 글로벌 제3상 임상시험 환자 등록 완료 close 가 지난해 누적 매출액 5901억원으로 소폭 성장한 실적을 기록했다. 하지만 영업이익은 전년 대비 54.5% 줄었고, 당기순이익 역시 85.9% 감소했다.

동아에스티는 지난해 4분기 영업(잠정)실적이 매출액 1499억3300만원, 영업손실 48억6100만원이라고 8일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 16.9% 증가하는데 성공했다. 당초 흑자 전환이 예상됐던 영업손익 면에서는 적자가 유지됐다. 다만 전년 동기 162억5400만원 손실에 비해서는 손실폭이 크게 줄었고, 전통적으로 연구개발(R&D) 비용이 4분기에 집행하는 점을 감안하면 이에 따른 영향으로 분석된다. 당기순손실은 151억7700만원으로 전년 동기 144억4900만원보다 손실폭이 커졌다.

지난해 누적 매출액은 전년(5865억7700만원) 대비 0.6% 성장한 5901억2400만원을 기록했다. 하지만 영업이익과 당기순이익은 각각 154억9200만원, 38억9400만원으로 전년 대비 54.5%, 85.9% 줄어들었다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr