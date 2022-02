[특징주] 대창솔루션, 도시가스 수소공급 확대 소식 7%↑

[아시아경제 이정윤 기자] 정부가 도시가스로 인한 온실가스 배출을 줄이고 수소 공급 확대에 나선다는 소식에 대창솔루션 대창솔루션 096350 | 코스닥 증권정보 현재가 456 전일대비 20 등락률 +4.59% 거래량 4,214,315 전일가 436 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메딕바이오엔케이, 바이오 메타버스 진출…"뷰티베이커리와 MOU"주린이도 수익 내는 '신기한 카톡방'의 등장[특징주] 대창솔루션, 요소수 품귀에 원료 암모니아 자회사 유통 부각 강세 close 이 7%대 오름세를 보이고 있다.

8일 오후 2시15분께 대창솔루션은 전 거래일 대비 7.11% 급등한 467원에 거래됐다. 대창솔루션은 친환경 수혜주로 주목을 받는 기업이다.

대창솔루션은 생안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품 등에 사용되는 주강품 및 관련 제품을 생산하는 업체다. 자회사 크리오스는 LNG를 저장하는 저장탱크와 기화기, 가스공급 배관을 포함한 일체의 기자재를 제조, 공급하고 있다.

대창솔루션는 액화천연가스(LNG)를 저장하는 저장탱크와 기화기, 가스공급 배관을 포함한 일체의 기자재를 제조, 공급하는 기업인 크리오스를 자회사로 두고 있다. 아울러 해외 다국적 기업의 제품제조 승인, 초저온 및 LNG 저장탱크와 관련한 특허출원과 실용신안등록을 보유하고 있다. 대창솔루션은 지난해 4분기 매출액으로 475억원을 당기순손실은 112억원을 기록했다. 당기순손실은 267억원으로 집계됐다.

앞서 산업통상자원부는 '도시가스 수소혼입 실증'에 착수하고 추진단을 발족시켰다. 도시가스 수소혼입은 도시가스 공급배관에 수소를 도시가스와 함께 주입해 공급하는 것을 의미하는데 도시가스 사용량과 온실가스 발생량을 줄이는 효과가 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr