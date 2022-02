윤석열 "올림픽 상황 보고 '공정'에 실망하지 않았으면"

올림픽 정신·스포츠맨십 위대해

"마지막까지 최선 다해주길 바라"



공수처, 권력의 시녀…개혁 불가피

남녀 차별 없다 아닌 개인별 차별에 집중 의미

[아시아경제 이현주 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 8일 베이징 동계 올림픽 쇼트트랙 경기에서 벌어진 편파 판정 논란과 관련해 "선수들에게 위로의 마음을 전하고 싶다"며 "올림픽 상황을 보고 공정이라는 문제에 대해 많이 실망하지 않았으면 한다"고 말했다.

윤 후보는 이날 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 정책토론회에 참석한 뒤 기자들과 만나 "우리 선수들의 분노와 좌절에 대해 깊이 공감한다"며 이처럼 밝혔다.

그러면서 "스포츠맨십이라고 하는 것은 어떻게 보면 아이들이 커가면서 공정한 스포츠 룰을 배우고 민주주의라는 걸 배워가는 것"이라며 "올림픽 정신과 스포츠맨십이라는 것은 위대한 것이기 때문에 마지막까지 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.

국내 반중(反中) 정서가 커지는 점에 대해서는 "제가 대통령이 되겠다고 나선 사람으로서 특정 국가에 대한 어떤 반대 감정이라든가 이런 걸 언급할 순 없다"면서도 "한중관계가 각자의 정체성을 상호존중 (하에) 입각해가면서 이뤄지지 못 했기 때문에 국민들이 그런 마음이 생긴 것 아닌가 (생각한다)"고 했다.

한편, 고위공직자범죄수사처(공수처) 존폐 문제와 관련해서는 '권력의 시녀'라고 강하게 비판했다. 윤 후보는 "공수처가 우리나라의 정당한 사정 권력을 더 강화한다면 반대하지 않겠다"면서 "공수처 제도에 대한 대대적인 개혁 개편이 필요하다고 본다"고 답했다.

한 언론 인터뷰에서 "구조적 성차별이 없다"고 한 말에 대해선 "구조적인 남녀차별이 없다라고 말한 것은 아니고 그것보다는 개인별 불평, 차별에 더 집중해야 한다"고 해명했다. 이어 "여성가족부 해체 때문에 나온 것"이라며 "여가부는 시대적 소명을 다 했고 새 방식으로 우리가 불평, 차별에 대응해야 한다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr