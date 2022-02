[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부 노사는 8일 본부 정문에서 코로나19로 인한 혈액 수급난 극복에 동참하기 위해 노사합동 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 했다.

체온측정과 마스크 착용, 손 소독 등 방역수칙을 지키며 진행된 헌혈 행사에 새울본부와 협력사 직원들이 자발적으로 참여해 생명나눔을 실천했다.

문지훈 노조위원장은 “혈액 부족으로 어려움을 겪고 있는 이때 병상 환자들에게 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이상민 본부장은 “소중한 생명을 살리는 헌혈을 지속해서 시행하겠다”고 했다.

