미·독 정상, "러 우크라 침공시 '노르트스트림2' 가스관 끝장낼 것"(종합)

슐츠 독일 총리 "미국 전적 신뢰"강조

美-EU간 에너지 대책도 회담..."LNG 공급 협력"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령과 올라프 숄츠 독일 총리는 7일(현지시간) 백악관에서 가진 첫 정상회담에서 러시아의 우크라이나 침공시 강력한 공동대응에 나설 것이라고 밝혔다. 독일이 대러제재에 미온적인 반응을 보이고 있다는 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 국가들의 지적을 의식해 독일과 러시아간 직통 가스관인 '노르트스트림2'을 유사시 폐기할 것이라고 강조했다.

바이든 대통령은 이날 슐츠 총리와 회담 직후 가진 공동기자회견에서 "오늘 회담의 가장 중요한 주제는 우크라이나에 대한 러시아의 위협을 저지하는 단합된 접근"이라며 "만약 러시아가 우크라이나를 추가 침략한다면, 우리와 모든 나토 동맹국들은 대응할 준비가 돼 있다. 유사시 러시아가 신속하고 혹독한 대가를 치르도록 강력한 제재를 내리는데 긴밀히 협력하는 방안을 논의했다"고 밝혔다.

이어 "러시아의 탱크와 군대가 우크라이나 국경을 넘어서면 노르트스트림2는 더이상 존재하지 못할 것"이라며 "우리가 그것을 끝장낼 것"이라고 강조했다. 이는 노르트스트림2가 나토의 대러대응력을 약화시킨다는 나토 내외의 비판을 의식한 발언으로 풀이된다.

슐츠 총리도 유사시 노르트스트림2 폐기 가능성과 관련한 질문에 대해서는 직접적인 답변은 회피했지만 미국과의 공조를 강조했다. 슐츠 총리는 "우리는 절대적으로 단결돼있다"며 "미국과 독일 양국 관계에서 신뢰를 되찾을 필요는 없다. 미국을 전적으로 신뢰한다"고 강조했다.

이날 미독 정상회담과 별도로 토니 블링컨 미 국무장관은 유럽연합(EU)의 대외정책을 총괄하는 호세프 보렐 외교·안보·정책 고위대표와 회담을 갖고 러시아의 우크라이나 침공시 에너지 대책 등을 논의했다.

블링컨 장관은 기자회견에서 "러시아의 우크라이나 침공 시 발생할 수 있는 유럽의 에너지 쇼크를 막기 위해 협력할 것"이라고 말했다. 양측은 에너지 대책회의 직후 공동 성명에서 "추가적이고 다변화한 액화천연가스(LNG) 공급을 위해 협력할 것"이라며 "에너지 공급을 무기로 사용하는 것은 용납할 수 없다"고 밝혔다.

한편 미 국방부는 러시아가 우크라이나 접경에 계속 병력을 추가하고 있다고 밝혀 군사적 긴장감은 더욱 고조되고 있다. 존 커비 미 국방부 대변인은 이날 언론브리핑에서 "지난 주말에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나와 벨라루스 국경을 따라 병력을 추가했다"며 "루마니아와 폴란드에 당도한 미군 병력은 자리를 잡는대로 필요한 훈련에 돌입할 것"이라고 강조했다.

앞서 지난 2일 미 정부는 미국 내 병력 2000명과 주독미군 1000명 등 3000명의 병력을 루마니아와 폴란드 등 동유럽 국가에 배치한다고 발표했다. 해당 병력은 러시아의 우크라이나 침공을 견제하기 위해 유사시 나토 신속대응군에 편성될 것으로 알려졌다.

