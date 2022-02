휠라 언더웨어, 밸런타인 맞아 '키스미 컬렉션' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 휠라 언더웨어는 밸런타인 데이 시즌 커플을 위한 언더웨어 '키스미 컬렉션'을 출시했다고 8일 밝혔다.

핸드 드로잉 기법의 하트 프린팅을 포인트로 활용해 발랄하고 경쾌한 느낌을 강조한 디자인의 남성용, 여성용 속옷과 파자마 등을 총망라했다.

대표 제품은 '키스미 하트 여성 브라 드로즈 세트'와 '키스미 하트 남성 드로즈'다. 하트를 메인 모티브로 삼아 블랙·레드, 다크 네이비·그린 두 가지 컬러 옵션으로 제안한다.

여성을 위한 '키스미 하트 여성 브라 드로즈 세트'는 4분의3컵 몰드형 와이어 브래지어와 베이직한 헴라인의 드로즈로 구성했다. 제품 전면에 하트 프린팅을 포인트로 활용했으며, 브라 어깨끈과 드로즈 아웃밴드에 휠라 로고를 적용해 스포티한 감각을 부각했다.

'키스미 하트 남성 드로즈'는 휠라 로고가 반영된 허리 아웃밴드와 언더패널이 적용된 디자인으로 편안하고 안정적인 착용이 가능하다. 여성용 제품과 마찬가지로 하트 프린팅이 적용돼 있어 커플 아이템으로 활용하기 좋다.

이외에도 스몰 하트와 F로고 패턴을 새긴 5가지 컬러의 '키스미 패턴 남성 드로즈', 흡습 속건 기능성 소재로 쾌적하게 입기 좋은 '키스미 남성 드로즈 멀티팩'(온라인스토어 전용 제품)도 함께 선보인다.

커플 파자마인 '키스미 하트 파자마'는 넉넉한 품의 5부 소매 티셔츠와 9부 바지 구성으로 출시됐다. 여성용은 화이트 티셔츠와 다크 네이비 팬츠에 레드 하트를, 남성용은 블랙 상하의에 그린 하트를 포인트로 가미했다. 세트는 물론 필요에 따라 파자마 상의 또는 하의 단품 구매도 가능하다.

신제품은 휠라 공식 온라인스토어와 전국 휠라 언더웨어 매장에서 만나볼 수 있다.

한편 휠라 언더웨어는 9일부터 28일까지 휠라 공식 온라인스토어에서 '키스미 컬렉션'을 비롯한 휠라 언더웨어를 10만원 이상 구매한 고객에게는 포인트 5000점을 지급한다. 지급된 포인트는 다음달 30일까지 휠라 공식 온라인스토어, 전국 휠라 전 브랜드 매장에서 사용 가능하다.

