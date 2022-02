SSF샵, 신규 커뮤니티 서비스 '세사패 diver' 오픈

[아시아경제 송승윤 기자] 삼성물산 패션부문의 패션·라이프스타일 전문몰 SSF샵은 신규 스타일 커뮤니티 서비스 ‘세사패 다이버’를 오픈했다고 8일 밝혔다.

SSF샵은 지난해 리뉴얼을 통해 ‘세사패(세상이 사랑하는 패션)’를 슬로건으로 정하고 MZ(밀레니얼+Z세대)세대와 긴밀한 소통을 이어나가고 있다.

SSF샵은 올해 ‘태그(Tag)’와 공동체를 의미하는 ‘커뮤니티(Community)’를 합성한 ‘태그니티(Tagnity)’가 주요 화두로 떠오른 만큼 '세사패'에 빠져있는 사람들의 공간이자 사랑하는 브랜드를 '다입어(Diver)' 보는 공간으로 활용하자는 취지에서 ‘세사패 다이버’라는 이름을 지었다.

세사패 다이버에선 누구나 스타일링 콘텐츠를 자유롭게 올리고, 소통과 피드백을 통해 최근 트렌드를 파악할 수 있다. 팔로우와 좋아요, 댓글 등을 분석해 ‘오늘의 추천 다이버’, ‘이번주 가장 주목받은 스타일’ 리스트를 매일 갱신한다. 스타일 챌린지와 체험단 등 다양한 프로모션도 진행할 계획이다.

커뮤니티 등급제를 운영해 활동에 따른 보상도 마련했다. 모든 회원은 ‘Baby’ 등급으로 시작하며 하트 적립에 따라 ‘Hip’, ‘Cool’, ‘Deep’ 다이버로 등급이 상향된다. 등급 달성에 따라 최대 15% 할인권과 퍼플코인 등이 지급된다. 스타일링 콘텐츠를 등록하면 ‘100 하트’를 받고 팔로우나 댓글 등에 따라 하트가 추가로 제공된다.

한편 SSF샵은 오는 20일까지 패션 애정템으로 힙하게 스타일링한 사진을 다이버에 올리면 추첨을 통해 5만 퍼플코인(10명)을 제공하는 '#힙다이버챌린지' 이벤트를 진행한다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr