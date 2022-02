[클릭 e종목] 삼성바이오에피스 지분 양수 긍정적

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 의 삼성바이오에피스 지분 양수와 관련해 목표주가의 변동 없이 100만원을 유지한다고 8일 밝혔다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 는 지난달 28일 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스 지분 50%-1주(10,341,852주)를 23억 달러(2조7655억원)에 양수키로 결정했다고 공시했다. 이에 따라 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 는 바이오에피스의 100% 지분 확보하게 됐다.

양수금액은 거래 종결일인 오는 4월 30일에 10억 달러, 종결일로부터 1년 내에 8억1300만 달러, 2년 내에 4억3800만 달러를 현금으로 분할 지급한다. 또 2027년까지 조건 충족 여부에 따라 언-아웃(Earn-out, 매도·매수자가 미래 수익을 나눠 같은 계약) 금액 최대 5000만 달러를 내놓는다.

삼성바이오에피스는 지난 2012년 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 와 바이오젠의 조인트벤쳐로 설립한 회사다. 당시 바이오젠은 약 500억원을 투자해 15% 지분 확보 후 2018년 콜옵션 행사를 통해 총 8135억원을 투자했고 50%-1주를 확보한 바 있다.

이와 관련해 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 는 보통주 500만9000주, 발행 예정가 59만9000원 기준 약 3조원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

3조원 중 1조2000억원은 바이오에피스 지분 취득 자금으로 사용된다. 1조8000억원은 시설자금 목적으로 조달된다. 시설자금 1조8000억원은 4공장 건설(9000억원), 2단지 부지매입 (4000억원), 멀티 모달리티 5공장 건설 (3000억원), 및 기타 유지보수 (2000억원) 목적으로 사용된다.

임윤진 대신증권 연구원은 " 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 763,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 769,000 2022.02.08 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까에피스 지분 100% 확보한 삼바…"신사업 추진력 속도 붙는다"천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 close 는 바이오에피스 100% 지분 확보를 통해 CDMO, 바이오시밀러 및 신약개발 전 분야에서 독자적인 의사결정 및 연구개발 추진이 가능해졌다"며 "바이오에피스의 바이오시밀러 R&D 및 사업 역량을 기반으로 신약 개발 사업 추진 가속화 및 중장기 성장 동력 확보 기대한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr