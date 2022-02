[아시아경제 최대열 기자] 한국철강 한국철강 104700 | 코스피 증권정보 현재가 7,840 전일대비 90 등락률 +1.16% 거래량 73,326 전일가 7,750 2022.02.07 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '탄소중립'이 쏘아올린 고철값[클릭 e종목] “한국철강, 비수기에도 실적은 호조” close 은 지난해 개별 재무제표 기준 영업이익이 1032억8664만원으로 전년도보다 194% 늘었다고 7일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr