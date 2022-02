경북 경산시, 국·공유지 토지이용현황 직권조사 한다

실제 토지 이용 현황과 부합한 지목 변경 정비사업 착수

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 지적공부상 지목이 실제 이용현황과 맞지 않는 국유지와 공유재산(토지)을 대상으로 현재 지목에 맞는 변경 정비 사업을 3년간 시행한다고 7일 밝혔다.

이번에 시행하는 정비 대상은 관내 전체 23만6237여 필지 중 29.2%에 해당되는 6만9000여 필지로 공공사업 준공 자료와 현장 조사를 거쳐 협의 후 정비할 계획이다.

새마을사업과 도로개설 등 과거 기반시설로 조성된 도로, 구거, 하천 토지 일부가 이용 현황과 달리 등록돼 주민이 많은 불편을 호소해 왔다.

또 이용 현황이 같고 합병 조건이 충족되는 국·공유 토지에 대해 지목 변경과 함께 합병 추진할 예정이다.

경산시 관계자는 “국유지와 공공토지는 현재의 지목과 일치하지 않아 인접 토지 소유자의 재산권 행사에 많은 제약이 있었지만, 이번 사업을 계기로 인·허가 때 시민에게 편의를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr