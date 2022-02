27층 2호 라인서 신체 일부 확인

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 현대산업개발 신축 아파트 붕괴 사고가 발생한 지 28일 만에 마지막 매몰자로 추정되는 6번째 매몰자의 위치가 파악됐다.

7일 구조당국에 따르면 이날 오전 붕괴 건물 27층 2호라인에서 매몰자의 신체 일부가 발견됐다.

26층 매몰자를 구조하기 위해 위층에서부터 잔해물을 치우면서 내려가는 과정에서 발견된 것으로 알려졌다.

6명의 실종자 중 4명이 수습됐으며 2명은 아직 구조작업이 진행 되고 있다.

