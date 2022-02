현대바이오, 코로나19 경구제 'CP-COV03' 임상2상 통합 진행 계획

참여환자 늘려 내달 긴급사용승인 신청 목표

임상2상서 '3일간 복용' 약효도 별도 확인 예정

[아시아경제 이관주 기자] 현대바이오가 코로나19 치료제로 개발한 경구용 항바이러스제 후보물질 'CP-COV03'의 임상2상을 2a·2b 과정으로 나누지 않고 통합 진행할 계획이다.

현대바이오는 7일 "늦어도 다음 달 CP-COV03의 긴급사용승인을 신청할 방침"이라며 "이를 위해 CP-COV03의 긴급사용승인이 가능하도록 임상2상 참여 환자수를 늘려 2a상과 2b상을 통합해 진행할 예정"이라고 밝혔다.

현대바이오는 오미크론 변이에도 CP-COV03이 효능을 발휘한다는 국립보건연구원의 실험 결과에 따라 관계기관 협의를 거쳐 이 같은 임상2상 계획을 식품의약품안전처에 제출할 계획이다.

최근 국립보건연구원이 수행한 효능 및 독성시험에서 숙주지향 항바이러스제 CP-COV03는 다른 코로나19 계열의 바이러스 증식을 50% 억제하는 혈중약물농도(IC50)의 4분의 1에도 IC50을 유지했고, 3분의 1 농도에서는 오미크론 증식을 100% 억제하는 것으로 확인됐다. 오미크론에 대해 바이러스 증식을 100% 억제하는 혈중유효약물농도(IC100)는 0.65μM(마이크로몰) 미만으로, 코로나19에 대한 IC50값인 1.75μM의 약 3분의 1 수준에 불과했다.

이 같은 실험결과는 CP-COV03가 오미크론 변이에는 기존 코로나19 바이러스보다 훨씬 뛰어난 항바이러스 효능을 발휘한다는 의미라고 현대바이오는 설명했다. 현대바이오는 CP-COV03의 임상2상 실험군에서 5일간 복용뿐만 아니라 3일간 복용 결과도 확인할 계획이다.

진근우 현대바이오 연구소장은 "국립보건연구원 실험결과에서 CP-COV03는 코로나19 원바이러스를 50% 억제하는 농도의 3분의 1 수준에서도 오미크론 바이러스를 100% 억제할 수 있음이 확인됐다"며 "이는 CP-COV03가 오미크론 변이에는 바이러스 증식을 코로나19보다 훨씬 더 효과적으로 억제함으로써 치료기간을 단축할 수 있음을 보여준다"고 말했다.

