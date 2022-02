CJ제일제당, '더마켓 세일 페스타' 할인 행사

'더세페' 통해 13일까지 매일 최대 45% 할인쿠폰 제공

신학기 맞아 20일까지 분식 제품 최대 38% 할인

[아시아경제 구은모 기자] CJ제일제당 이 공식몰 CJ더마켓에서 더마켓 세일 페스타와 추억의 분식모음 기획전을 연다고 6일 밝혔다.

정기 행사인 더마켓 세일 페스타는 오는 13일까지 진행하며, 매일 300가지 이상 제품에 최대 45% 할인 쿠폰을 제공한다. 최근 1~2개월 내 구매 이력이 있는 소비자들에게는 중복할인이 되는 10% 할인쿠폰을 추가로 증정해 혜택을 더 높였다.

특히 애플리케이션 전용 특가마켓을 통해서는 햇반 매일잡곡밥, 비비고 김치, 비비고 한우사골곰탕 등 인기 제품들을 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 또 더마켓 세일 페스타 대상 상품을 5만원 이상 구매하는 선착순 1만명에게는 햇반솥반 버섯영양밥, 비비고 김치치즈주먹밥 등 다양한 사은품도 증정한다.

신학기를 앞두고 마련된 추억의 분식 모음 기획전은 오는 7일부터 20일까지 진행한다. 어묵, 우동 등 분식 제품들을 최대 38% 할인된 가격으로 판매한다. 2만원 이상 구매시 추가 10% 할인하고, 분식 레시피 묶음 제품 구매 고객에게는 추첨을 통해 30명에게 캠핑 도시락을 증정한다.

CJ제일제당 관계자는 “더 많은 고객들이 CJ더마켓의 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 보다 다양한 기획전을 선보이기 위해 지속 노력할 것”이라고 말했다.

