"베이징올림픽, 첫 날 이후 선수촌 식당 안 간다"…태극전사들 식단은?

[아시아경제 권서영 기자] 2022 베이징 동계올림픽에 출전한 선수들에게 제공되는 선수촌 식당의 음식 질이 떨어져 선수들이 불편을 호소하고 있다.

5일 연합뉴스는 베이징 동계올림픽에 출전한 선수들이 이용하고 있는 뷔페식 선수촌 식당의 음식 질이 좋지 않은 편이라고 보도했다. 특히 우리 대표팀에게는 대다수 음식이 느끼하고 한국인 입맛에 맞지 않아, 선수들이 선수촌 식당에서 제대로 된 식사를 하기 어려운 것으로도 전해졌다.

스피드스케이팅 남자 대표팀 정재원(의정부시청)은 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 공식 훈련을 마친 뒤, 식사 문제에 관한 질문에 "2018 평창 동계올림픽 때와 많이 비교된다"고 답한 바 있다. 정재원은 "선수촌 식당 음식이 그리 맛있지 않다"며 "베이징에 도착한 날 저녁에 선수촌 식당을 방문한 뒤 한 번도 안 갔다"고 덧붙였다.

또 스피드스케이팅 여자 대표팀의 김보름(강원도청) 역시 "식단을 보니 집에 가고 싶은 마음이 생기더라"고 토로했다. 이 외에도 쇼트트랙 대표팀의 한 관계자는 "먹을 만한 음식이 거의 없다"며 "미식의 국가인 중국에서 올림픽이 열려 기대를 많이 했는데 지금까지 갔던 올림픽 대회 중 음식의 질이 가장 좋지 않다"고 밝혔다.

다만 한국 선수단은 대한체육회가 지원하는 급식 지원센터의 도시락으로 끼니를 해결할 수 있다. 대한체육회는 현재 베이징 선수촌에서 15분 정도 떨어진 크라운 플라자 베이징 선 팰리스 호텔에 급식 지원센터를 운영하며 선수들에게 한식 도시락을 배달하고 있다.

체육회는 올림픽 대회마다 현지에 급식 지원센터를 운영해 선수들이 최고의 기량을 끌어낼 수 있도록 돕고 있다고 밝혔다. 체육회는 "진천 국가대표 선수촌 영양사 및 조리 인력 등 14명을 파견해 4일부터 오는 17일까지 베이징 선수촌으로 한식 도시락을 전달한다"고 설명했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr