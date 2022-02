운전하며 휴대전화 조작한 버스 기사, 승객이 항의하자 "미안하다고요" 짜증까지

[아시아경제 권서영 기자] 서울시내버스 운전기사가 한강 다리 위를 달리며 휴대전화를 조작하는 행태를 보여 논란이 일었다.

5일 연합뉴스는 지난달 25일 낮 12시 41분께 서울 시내를 운행하는 버스의 운전기사가 왼손에 휴대전화를 쥐고 오른손으로 휴대전화를 조작하는 모습을 보여 크게 놀랐다는 시민의 제보를 보도했다. A씨는 그 즉시 자신의 휴대전화로 운전기사의 모습을 촬영한 것으로 전해졌다.

A씨가 촬영한 영상 속 운전기사는 차량이 빠른 속도로 운행하고 있음에도 휴대전화를 쥔 왼손을 운전대에 얹고 있었다. 운전기사는 오른손가락으로 휴대전화 화면을 올리는 등 40초가량 휴대전화를 조작했으며 운전 도중 전방 주시 의무에 소홀할 수밖에 없었다.

이에 A씨가 항의하자 운전기사는 "미안하다고요"라며 짜증 섞인 반응을 드러냈다. A씨는 곧바로 버스회사에 전화해 항의한 뒤 국민신문고를 통해 경찰에 신고했으며, 이 과정에서 버스 승객들의 안전을 책임져야 할 기사와 버스회사 측의 안전불감증이 심각하다고 생각했다고 전했다.

A씨는 "다른 버스 기사들도 운전 중에 스마트폰을 조작하는 경우가 있다"며 "사고가 나지 않을 것이라는 착각과 솜방망이 처벌 때문에 이런 행위를 계속하는 것 같다"고 밝혔다. 이어 "경찰에 신고하려면 동영상에 날짜와 위치, 운전기사 정보 등이 모두 들어 있어야 과태료를 부과한다는 얘기를 들었다"며 "제보하는 시민 입장에서는 불편하다. 안정을 위해 관련 법이 개정됐으며 하는 바람"이라고 강조했다.

한편 버스회사 관계자는 연합뉴스와의 전화 통화에서 "아마 (기사가) 집안일이 있어 그러지 않았겠냐"며 "사실로 확인된다면 시말서를 받고 경고하겠다"고 밝혔다.

