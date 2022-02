▲ 김명선(파워피앤피 대표)씨 별세, 하영자씨 남편상, 김의성·김유하씨 부친상, 신유라씨 시부상 = 4일 오전 3시20분, 평택 안중장례문화센터 3층 백송실, 발인 6일 오전 10시, 장지 평택 서호추모공원.

