[아시아경제 임춘한 기자] 충북 청주에서 차량 12대를 잇따라 들이받고 도주한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

4일 청주상당경찰서는 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의로 A(20대)씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 3일 오전 8시께 청주시 서원구 분평동의 한 도로에서 신호 대기 중이던 차량을 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다. 사고 장면을 목격한 다른 차량이 A씨를 쫓아가 앞을 가로막았지만 해당 차량을 추돌하고 도주를 이어갔다. 이후 도주 과정에서 A씨는 9대의 차량을 잇따라 추돌했다. 다행히 큰 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 조사 결과 음주나 약물 복용 상태는 아니었던 것으로 알려졌다. 정신과 치료를 받은 전력이 있던 A씨는 경찰 조사 과정에서 "나도 왜 그랬는지 모르겠다"고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

