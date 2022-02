퓨쳐켐, 전립선특이항원 타겟 진단제 美임상 1상 완료

[아시아경제 장효원 기자] 방사성의약품 전문기업 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 16,300 전일대비 300 등락률 +1.88% 거래량 37,623 전일가 16,000 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주! “제2의 자이언트스텝 공개”[특징주]퓨쳐켐, 파이프라인 가치 7600억…미국 유사기업 시총 1.8조퓨쳐켐, 호주서 전립선암 치료 위한 방사성의약품 특허권 취득 close (대표이사 지대윤)이 전립선암 진단제 FC303의 미국 임상 1상이 완료돼 결과보고서를 수령했다고 3일 밝혔다.

이번 임상은 미국 존스홉킨스 대학에서 진행됐으며 임상 결과 보고서는 FC303의 안전성과 유효성이 인종과 상관없이 높다고 평가했다. 또한 암세포가 전이되기 쉬운 뼈 근육 폐 및 주요 장기에서 원발암은 물론 재발·전이성 병변을 정확히 검출했고 작년 미국 FDA로부터 승인받은 의약품과 동등 이상의 진단 성능을 갖는다고 평가받았다.

퓨쳐켐의 FC303은 전립선암에만 특이적으로 발현되는 PSMA(Prostate Cancer Membrane Antigen) 단백질을 타깃으로 하는 표적 진단제다. FC303은 가장 일반적으로 사용되는 CT, MRI, 뼈 scan 보다 암이 다른 부위로 전이된 것을 식별하는데 효과적인 영상 접근법이 될 것으로 기대되고 있다. 또한 현재 개발하고 있는 전립선암 치료제 FC705의 최적화 치료에도 크게 기여할 것으로 예상된다.

FC303은 국내 임상 1상에서도 높은 안전성과 유효성을 확인한 바 있다. 특히 유효성 측면에서, PET 영상에서 확인된 TBR(Tumor to background ratio)는 핵의학 전문의가 육안으로 종양을 분별하기 적합한 성능을 보이는 등 유효성을 검증받았다.

퓨쳐켐 관계자는 “미국 임상 2상을 신청할 예정이며 유럽, 중국, MENA지역에 이어 가장 큰 시장인 북미시장 기술 수출도 타진할 계획”이라고 밝혔다.

