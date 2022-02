속보[아시아경제 김형민 기자] 황무성 성남도시개발공사 초대 사장이 사퇴하도록 강요한 의혹을 받는 이재명 더불어민주당 대선후보와 정진상 더불어민주당 선대위 부실장 등에 대해 검찰이 무혐의 처분을 내렸다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr