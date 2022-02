취임식 대신 현장 찾은 신영호 농협유통 대표 "고객 신뢰 최우선으로"

[아시아경제 김유리 기자] 농협유통은 3일 신영호 대표가 취임식을 생략하고 현장에 방문, 직원들을 격려했다고 밝혔다. 농협유통은 농식품 전문매장 농협 하나로마트를 운영하고 있다.

농협유통은 신 대표가 취임 첫 날인 이날, 바쁜 설 명절을 보낸 하나로마트 양재점에 방문해 현장 직원들을 격려하고 애로사항을 청취하는 등 소통 경영에 앞장섰다고 말했다.

이날 취임해 농협유통 17대 대표가 된 신 대표는 성남농산물유통센터 지사장, 농산물도매분사장, 공판사업분사장을 거쳤다. 농산물 도소매 책임자 경험을 바탕으로 폭넓은 유통 지식과 안정적 경영 능력을 갖춘 것으로 평가됐다.

신 대표는 "치솟는 물가로 인한 고객 불안을 해소하기 위해 박리다매 등을 통해 식탁물가 안정화에 앞장설 것"이라며 "고객과의 신뢰를 최우선으로 생각하는 하나로마트를 만들기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

