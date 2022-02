시티랩스 “아기상어 버블퐁 프렌즈, P2E 게임으로 해외 출시”

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 821 전일대비 26 등락률 +3.27% 거래량 559,954 전일가 795 2022.02.03 13:21 장중(20분지연) 관련기사 시티랩스 “MMORPG 태고M, 클라우드 기반 ‘KT 게임박스’ 입점” 시티랩스, 블록체인 API형 솔루션 ‘미들블록’ 1등급 GS인증 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 가 퍼블리싱에 나선 버블 슈터 기반의 캐주얼 퍼즐 장르 게임 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’가 플레이투언(P2E) 기반 게임으로 올해 상반기 해외 시장에 공개될 예정이다.

시티랩스는 3일 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임의 블록체인 기술 내재화 프로젝트가 본궤도에 돌입했다고 밝혔다. 게임 내에서 유통되는 캐릭터, 아이템 등의 게임 재화를 블록체인 기술을 통해 NFT 형태로 개인 자산화하고, 암호화폐로 거래까지 가능한 시스템으로 구축한다는 계획이다. 회사 측은 올해 1분기 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’ 게임 내에서 통용될 암호화폐 발행 및 거래소 상장을 시작으로 생태계 구축에 나설 예정이다.

대중적인 게임성을 지향하고 있는 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’는 버블 슈터 게임이다. 게임 승리를 통해 획득할 수 있는 재화는 고유 스킬 및 조합 스킬을 보유한 캐릭터와 동료 육성, 커스터마이징 등에 사용할 수 있다.

조영중 시티랩스 대표이사는 “지난 수년간의 레퍼런스로 검증된 시티랩스의 블록체인 기술적 역량을 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’에서 한층 진보된 성과로 집대성해 선보일 수 있을 것”이라고 전했다.

‘아기상어 버블퐁 프렌즈’는 ‘핑크퐁 아기상어’ IP 라이선스가 적용된 버블 슈터 기반의 캐주얼 퍼즐 장르 게임이다. 시티랩스는 지난해 11월 하루엔터테인먼트와 ‘아기상어 버블퐁 프렌즈’의 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하고, 게임 내 블록체인 부문 공동개발에 나서고 있다.

