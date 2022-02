대우조선해양, 약 1.9조원 규모 수주…LNG운반선 등 선박 8척

[아시아경제 정동훈 기자] 대우조선해양이 설 연휴 기간 약 1조9000억원 상당의 대규모 선박 수주에 성공했다.

대우조선해양은 3일 그리스 최대 해운사인 안젤리쿠시스 그룹 산하 '마란가스'로부터 LNG운반선 2척과 유럽지역 선주로부터 컨테이너선 6척 등 선박 8척을 1조 8438억원에 수주했다고 밝혔다. 이 선박들은 옥포조선소에서 건조돼 2025년 하반기 선주측에 인도될 예정이다.

이번에 수주한 LNG운반선은 17만4000㎥급 대형 LNG운반선이다. 대우조선해양이 자랑하는 고압 이중연료 추진엔진(ME-GI)과 더욱 고도화된 재액화설비(Gas Management System)가 탑재돼 온실 가스의 주범인 메탄배기가스의 대기 배출을 대폭 줄일 수 있다. 이에 따라 강화된 온실가스 배출규제에 효과적으로 대응할 수 있다.

전세계적인 탈탄소화 기조에 따라 LNG운반선의 발주가 지속적으로 늘어날 것으로 예상되는 가운데 LNG운반선을 가장 많이 건조한 대우조선해양이 유리한 고지를 선점할 것으로 보인다. 실제 클락슨리서치(1월말 기준)에 따르면 현재 운항중인 686척의 LNG운반선 중 전세계에서 가장 많은 174척(약 25%)을 대우조선해양이 건조했다.

또 대우조선해양은 현재 시장에서 선주들의 관심이 점차 커지고 있는 주력 엔진인 고압 이중연료 추진엔진(ME-GI)은 물론 '저압 이중연료 추진엔진(XDF / ME-GA)'도 갖추고 있어, 선주들에게 다양한 옵션을 제공할 수 있다. 특히 대우조선해양은 쇄빙LNG운반선 등 LNG 관련 제품들을 세계 최초로 건조한 경험을 바탕으로 관련 분야 기술을 선도하고 있다.

대우조선해양 관계자는 "불과 한달만에 지난해 5월까지(약 27.4억 달러) 수주한 만큼의 물량을 확보했다"며 "올 한해도 LNG운반선을 중심으로 이중연료추진선 등 친환경 고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 일감과 수익성 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

대우조선해양은 현재까지 LNG운반선 5척, 컨테이너선 6척, 해양플랜트 1기 등 총 12척, 약 27억달러 상당의 선박 및 해양플랜트를 수주했다. 끝.

