경기도, 총 32억원 투입 '예술인 창작활동' 돕는다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이르면 오는 4월부터 도내 일부 시군을 대상으로 '예술인 창작지원금'을 지급한다.

경기도는 올해 도내 5개 시군에서 '예술인 창작지원금 사업'을 시행키로 하고, 오는 4월 예산이 확보된 시군부터 지원금을 지급할 예정이라고 4일 밝혔다.

예술인 창작지원금은 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 예술인들의 안정적인 창작활동을 돕기 위한 지원금이다.

시범 사업 대상 시군은 도가 지난해 수요 조사를 거쳐 선정한 성남시ㆍ의왕시ㆍ여주시ㆍ동두천시ㆍ연천군 등 5개 시군이다.

지급 대상은 문화체육관광부 산하 한국예술인복지재단에 등록된 도내 활동 예술인으로 지원액은 1인당 100만원이다.

지원금은 지역화폐로 한 차례 지급되고, 5개 시군 예술인 지원에 드는 총 사업비 32억원(3200명분)은 도와 각 시군이 50%씩 분담한다.

지역별 지원 대상 예술인(지난해 12월말 기준)은 성남시 2485명, 의왕시 387명, 여주시 177명, 동두천시 117명, 연천군 34명 등이다.

이번 시범 사업은 경기도의회의 제안으로 시행되는 것으로, 도의회는 지난해 12월 2022년도 도 예산안 심의 과정에서 해당 사업비 중 도비 분담금 16억원을 편성했다.

해당 시군들은 도비 분담금이 늦게 편성됨에 따라 자체 분담금을 향후 추가경정예산에 각각 편성하게 된다.

성남시의 경우 다음 달 말 추경 예산을 통해 시 분담액(12억4000여만 원)을 확보한 뒤 이르면 4월 초부터 신청 절차를 거쳐 지급할 계획이다.

성남시 관계자는 "작년에 시가 예술인 재난지원금으로 959명에게 30만원 씩 총 2억8000여만 원을 지원했는데, 올해는 경기도 창작지원금 시범사업으로 지급 인원과 지급액이 늘게 됐다"며 "예산이 확보되면 곧바로 지급할 계획"이라고 설명했다.

여주시도 다음 달 시의회에서 추경 예산을 통해 분담액 8000여만 원을 확보한 뒤 4월부터 지급하기로 했다. 의왕시는 오는 4월 추경 예산 심의가 예정돼 있지만 여의치 않을 경우 오는 6월께 지급이 가능할 것으로 보고 있다.

도 관계자는 "시범 사업의 성과 분석이 우선돼야겠지만, 내년엔 참여 시군을 확대하고 지급방식을 지금의 한 차례 지급에서 분기별 지급하는 수당 방식으로 전환하는 방안을 검토하고 있다"고 전했다.

한편 이번 사업에 참여하지 않는 수원시는 자체 예산을 편성해 지역 내 예술인을 대상으로 '수원형 재난지원금'을 지급한다.

재난지원금은 코로나19 이후 활동이 위축된 예술인들을 대상으로 지급되며 1인당 50만원이다. 대상자는 수원에 주소를 둔 예술인 중 전체 가구원 기준 중위소득이 150% 이하인 예술인이다.

시는 이달 14일까지 신청서 등 필요서류를 이메일(yoon1234@korea.kr)을 통해 받은 뒤 이달 중순께 예술인 재난지원금 지급을 완료할 계획이다.

