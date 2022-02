[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서는 연휴가 끝나고 강한 추위가 이어져 겨울철 난방기구인 화목보일러 설치와 사용에 각별한 주의를 당부한다고 3일 밝혔다.

화목보일러는 설치와 사용이 편리해 많이 사용되지만 불티에 의한 비화로 주변 가연물에 불이 쉽게 옮겨붙을 수 있기 때문에 화재 발생 위험이 높다.

주요 안전수칙으로는 화목보일러를 안전하게 사용하기 위해서는 ▲보일러 주변 가연물 방치 금지 및 이격 거리 2미터 이상 유지 ▲보일러실 인근 소화기 비치 ▲나무 연료 투입 후 입구 닫기 ▲연료를 한꺼번에 많이 넣지 않기 ▲주기적으로 연통 청소하기 등의 안전 수칙을 지켜야 한다.

조용복 예방안전과장은 “겨울철 난방용품은 사용에 각별한 주의가 필요하므로, 안전수칙을 준수한 사용에 세심한 주의를 기울여주길 당부드린다”고 말했다.

