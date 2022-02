캐딜락, CT4 등 주요차종 특별 프로모션 진행

[아시아경제 유현석 기자] 캐딜락은 고객의 다양한 옵션으로 구성된 2월 주요 차종 특별 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

캐딜락은 고객이 본인의 상황에 맞게 다양한 옵션 중 하나를 선택해 최대한의 혜택을 누릴 수 있도록 특별 프로모션을 마련했다. 이번 프로모션은 퍼포먼스 세단 CT4, 중형 럭셔리 세단 CT5와 함께 어반 럭셔리 SUV XT5를 대상으로 진행한다.

우선 CT4를 구매하는 고객은 업계 최고 수준의 5년 /10만km 보증기간 혜택을 기본으로 제공 받는다. 또 ▲36개월 1.9% 저리 리스(보증금 30%) ▲36개월 1.9% 저리 할부(선수금 30%) 중 한 가지 혜택을 추가로 받을 수 있다.

이와 함께 CT5 혹은 XT5를 구매하는 고객들은 ▲보증연장(2년/4만km 추가) ▲36개월 1.9% 저리 리스(보증금 30%) ▲36개월 1.9% 저리 할부(선수금 30%) 중 한 가지 혜택을 선택할 수 있다.

구체적인 혜택 및 프로모션에 대한 자세한 내용은 캐딜락 고객 상담실, 캐딜락 공식 홈페이지 혹은 가까운 캐딜락 전시장을 통해 확인할 수 있다.

한편, 캐딜락은 오는 15일까지 홈페이지 견적상담 및 전국 전시장 방문 이벤트 ‘해피 뉴 캐딜락(Happy New Cadillac)’을 진행하고 있다. 해당 기간 내 전국 전시장을 방문하는 고객은 방한모자, 다이어리 등 다앙한 캐딜락 굿즈를 사은품으로 증정 받을 수 있다.

우선, 전국 캐딜락 전시장을 방문해 인포데스크에 기재된 모바일 퀴즈 이벤트를 완료한 고객들에게는 캐딜락 방한모자, XT4 퍼즐, 마스크 중 하나를 무작위 추첨을 통해 제공한다. 그 중 견적상담을 완료한 고객들에게는 캐딜락 다이어리 및 캘린더가 포함된 기념품을 증정한다.

특히 홈페이지 견적 상담 신청 후 전시장을 방문하는 고객은 캐딜락 다용도 파우치와 메탈볼펜을 제공하낟. 추가로 오는 28일까지 차량을 출고한 고객에게 2022년 호랑이 해를 기념해 특별 제작된 ‘호랑이 모양 석고 프리미엄 방향제’ 등 캐딜락 굿즈를 증정할 예정이다.

