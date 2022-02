현대차 김주선 영업부장, ‘판매거장’ 선정

입사 27년 만에 누적 판매 5000대 돌파

[아시아경제 성기호 기자] 김주선 현대자동차 의정부지점 영업부장(48)이 ‘판매거장’에 선정됐다. 판매거장은 누적 판매 5000대를 돌파한 직원에게 주어지는 현대차의 최고의 영예로 불린다. 지금까지 단 14명만 이름을 올렸을 정도로 도달하기 어려운 기록이다.

3일 현대차에 따르면 김 부장은 1996년 입사해 27년만에 5000대 판매를 달성하며 15번째 판매거장에 등극했다.

김 부장은 "저를 믿고 찾아 주시는 고객분들의 시간을 가치 있게 하기 위해 항상 노력하고 있다"며 "상담 시 많은 대화를 통해 고객의 니즈를 빠르고 정확하게 파악해 가장 적합한 상품을 추천하고, 차량 인도 후에도 고객 최우선의 자세로 고객을 끝까지 책임진다"고 판매 비결을 설명했다.

이어 "급속히 변하고 있는 자동차 시장 트렌드에 뒤쳐지지 않고 능동적으로 대처할 수 있도록 끊임없는 자기개발을 통해 미래를 준비하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 현대차는 영업 현장에서 최선을 다하는 직원을 격려하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▲판매 명예 포상 제도 ▲전국 판매왕 및 더 클래스 어워즈 제도 등 다양한 포상 제도를 운영하고 있다.

판매 명예 포상 제도는 누계 판매 ▲2000대 달성 시 ‘판매장인’ ▲3000대 달성 시 ‘판매명장’ ▲4000대 달성 시 ‘판매명인’ ▲5000대 달성 시 ‘판매거장’이란 칭호와 함께 부상을 수여하는 제도다.

