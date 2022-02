외교부, 우크라 체류국민 간담회…긴급 대피계획 논의

체류 중 국민 총 417명

[아시아경제 기하영 기자]러시아의 우크라이나 침공 우려가 커지면서 외교부가 우크라이나에 체류 중인 교민, 유학생 등과 안전간담회를 열고 긴급 대피 계획 및 행동요령 등을 논의한다고 1일 밝혔다.

외교부에 따르면 간담회는 이날부터 오는 9일까지 교민 대표, 선교사협회, 지상사, 유학생 등 단체별로 총 다섯 차례 열린다. 또 이미 공지한 국제선 정보 이외에, 현지 항공사 및 차량 렌트사 등을 접촉해 추가 대피수단 정보를 파악한 뒤 공관 홈페이지에 추가 안내할 예정이다.

아울러 우크라이나에 체류 중인 우리 국민들에게 가급적 조기에 출국할 것을 거듭 권고했다.

외교부는 설 연휴 기간에도 24시간 체제로 현지 상황을 모니터링하고 있다. 주요 3개도시(수도 키예프, 서부 르비브, 남부 오데사)에 긴급대피를 위한 집결지를 사전 지정하고 실제 상황에 대비한 단계별 대피계획을 지속 점검해 나가고 있는 상황이다.

외교부 관계자는 "본부와 인근 공관 파견 직원 3명이 지난달 31일 현장대책본부에 합류함에 따라, 주우크라이나대사관에서도 재외국민 안전을 위한 대응 태세를 한층 견고하게 유지하고 있다"며 "주재국 정부 및 주요국 공관과도 사전조율 및 협력을 강화해 나가고 있다"고 말했다.

1일 현재 현지에 체류 중인 우리 국민은 417명으로 집계됐으며, 이는 지난달 29일(441명)보다 24명 감소한 수치다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr