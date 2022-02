국민의힘 "내우외환 위기 극복 방법은 오직 '정권교체'…대선 승리로 보답할 것"

"희망 되찾을 수 있도록 반드시 정권교체"

[아시아경제 오주연 기자] 국민의힘이 1일 "국민들이 맞닥뜨린 내우외환(內憂外患)의 위기를 극복하는 방법은 오직 '정권교체'뿐"이라면서 "국민의힘과 윤석열 후보는 국민 여러분이 웃음을 되찾고, 일상을 되찾고, 희망을 되찾을 수 있도록 반드시 정권교체를 이루겠다"고 밝혔다.

이날 이양수 국민의힘 선대본부 수석대변인은 논평을 내고 "승리를 향한 발걸음에 함께 해달라"면서 이같이 말했다.

이 수석대변인은 "가족과 함께 따뜻함과 기쁨으로 맞이해야 할 설이 2022년 올해에도 코로나19로 인해 낯설고 무거운 마음이다"라면서 "오미크론의 빠른 확산세에도 정부의 오락가락 뒷북 방역 정책으로 국민들은 불안하고, 소상공인 자영업자들의 가슴은 타들어간다"고 말했다.

그는 더불어민주당과 이재명 후보를 겨냥해 "북한은 올해 들어서만 벌써 7번째 미사일 도발을 감행하고 있지만, 안보 위기 상황에서도 정권은 종전선언에 집착하고, 집권 여당 후보는 북한 문제를 층간소음 문제에 비유하며 되레 '북을 자극하지 말라'고 한다"고 비판했다. 또한 "단군 이래 최대 부동산 개발비리 사업인 대장동 개발의 설계자를 자처하던 집권여당 후보는 진실규명을 외면하고, 욕설과 막말도 모자라 온갖 말 바꾸기와 거짓말로 국민을 기만하고 있다"고도 했다.

그러면서 이 수석대변인은 "국민의힘과 윤 후보가 임인년(壬寅年) 새해 희망이 되겠다"고 강조했다.

